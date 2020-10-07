Самозанятые смогут получать льготные микрозаймы и проходить образовательные курсы

Самозанятым расширили доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Соответствующее постановление было подписано на днях федеральным правительством.

Необходимость поддержки самозанятых граждан неоднократно подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров. "Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя", — отмечал ранее глава региона.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, каждого самозанятого в регионе считают полноценным предпринимателем, поэтому новые возможности господдержки позволят гражданам, работающим в рамках специального налогового режима, ускорить развитие своего дела. "На уровне региона мы активно поддерживаем самозанятых. Например, в августе прошел образовательный курс, в ходе которого участники познакомились с нюансами нового налогового режима и основами ведения бизнеса, — рассказал министр. — Мы запустили, так называемые, "Кейсы для самозанятых" — это целый пакет услуг, общей стоимостью 25 тысяч рублей, который самозанятые могут получить на конкурсной основе. В него входят юридические консультации, помощь в составлении бизнес-плана, оформлении соцсетей "под ключ", профессиональная фотосъемка продукции для соцсетей и многое другое. Первых обладателей пакета услуг мы определим 10 октября, а сам конкурс планируем проводить ежемесячно", — подчеркнул Дмитрий Богданов.

Теперь плательщики налога на профессиональный доход, зарегистрированные в системе "Мой налог", могут воспользоваться целой линейкой мер поддержки, наравне с представителями малого и среднего бизнеса.

Например, они смогут обратиться в центры "Мой бизнес" и получить бесплатную консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, по юридическим или бухгалтерским вопросам. Кроме того, самозанятые могут принять участие в любых образовательных программах и акселераторах, вебинарах и курсах.

Одним из ключевых решений стало предоставление самозанятым доступа к льготным микрозаймам до 1 млн рублей от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию — в нашем регионе эти функции выполняет Гарантийный фонд Самарской области.

В качестве имущественной поддержки самозанятые смогут претендовать на льготную аренду коворкингов и офисных помещений в бизнес-инкубаторах.

"Такой широкий выбор инструментов поддержки позволит самозанятым не стоять на месте, активно развивать свой проект, повышать уровень своих бизнес-знаний, чтобы быть не только мастером своего дела, но и настоящим профессионалом в сфере предпринимательства", — считает дизайнер Татьяна Коржева.

Помимо изменений в части поддержки самозанятых, будет усовершенствована система гарантийной помощи бизнесу. Как отмечается в соответствующем постановлении, теперь Корпорация МСП будет ранжировать региональное гарантийные компании в зависимости от их финансового состояния и результатов деятельности. Ранг будет влиять на размер субсидии, которую получают регионы на поддержание работы таких организаций.

В федеральном правительстве отмечают, что принятые решения повысят эффективность господдержки, позволят предпринимателям получить необходимую консультационную и финансовую помощь, а значит — развить свой бизнес.