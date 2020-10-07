16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре открыли "горячую линию" по вопросам подключения к отоплению Мусорный тариф вырастет больше, чем планировалось В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли движение по ул. Советской Армии В Самаре начнет работу "горячая линия" по вопросам отопления Система "Инцидент-менеджмент" помогла самарцам вернуть холодную воду

ЖКХ и благоустройство Общество

Владимир Василенко: "Нам предстоит большая работа, пока тепло не придет в каждую квартиру"

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 435
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным на 7 октября, в Самаре подключено отопление в 76% жилых домов и 99% объектов социальной сферы. В течение дня батареи стали горячими в 1323 многоквартирных домах.

В общей сложности подача теплоэнергии организована в 7780 многоэтажек из 10250, в том числе по районам:
— Железнодорожный — 581 (75%);
— Кировский — 1156 (74%);
— Красноглинский — 864 (99, 7%);
— Куйбышевский — 638 (78%);
— Ленинский — 973 (82%);
— Октябрьский — 677 (79%);
— Промышленный — 1067 (69%);
— Самарский — 962 (65%);
— Советский — 962 (74%).

Также на 99% с теплом объекты социальной сферы, а это 791 здание, в том числе:
— 303 (99%) — объекты здравоохранения, в том числе, все 78 (100%) учреждений с круглосуточным пребыванием;
— 230 (99%) — детские сады;
— 27 (100%) — учреждения опеки и попечительства, в том числе, все 17 (100%) с постоянным пребыванием;
— 231 (98%) — школы.

Напомним, что официально отопительный сезон стартовал в Самаре накануне, 5 октября. Однако подача тепла была организована, не дожидаясь необходимого температурного минимума, — в первую очередь, в социальные объекты.

12 октября в Самаре во всех внутригородских районах и в департаменте городского хозяйства и экологии  Самары начнет работать "горячая линия" по вопросам отопления, администрации внутригородских районов совместно с управляющими организациями начнут отрабатывать заявки от жителей.

"Теплоноситель подан в более чем 70% домов в Самаре, но успокаиваться рано. Впереди предстоит работа "по стоякам", пока тепло не придет в каждый дом, в каждую квартиру. "Горячая линия" по отработке заявок от жителей по вопросам отопления будет организована в тесном взаимодействии с администрациями внутригородских районов, с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК", — отметил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Гид потребителя

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1