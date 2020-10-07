Владимир Василенко: "Нам предстоит большая работа, пока тепло не придет в каждую квартиру"

По данным на 7 октября, в Самаре подключено отопление в 76% жилых домов и 99% объектов социальной сферы. В течение дня батареи стали горячими в 1323 многоквартирных домах.

В общей сложности подача теплоэнергии организована в 7780 многоэтажек из 10250, в том числе по районам:

— Железнодорожный — 581 (75%);

— Кировский — 1156 (74%);

— Красноглинский — 864 (99, 7%);

— Куйбышевский — 638 (78%);

— Ленинский — 973 (82%);

— Октябрьский — 677 (79%);

— Промышленный — 1067 (69%);

— Самарский — 962 (65%);

— Советский — 962 (74%).

Также на 99% с теплом объекты социальной сферы, а это 791 здание, в том числе:

— 303 (99%) — объекты здравоохранения, в том числе, все 78 (100%) учреждений с круглосуточным пребыванием;

— 230 (99%) — детские сады;

— 27 (100%) — учреждения опеки и попечительства, в том числе, все 17 (100%) с постоянным пребыванием;

— 231 (98%) — школы.

Напомним, что официально отопительный сезон стартовал в Самаре накануне, 5 октября. Однако подача тепла была организована, не дожидаясь необходимого температурного минимума, — в первую очередь, в социальные объекты.

12 октября в Самаре во всех внутригородских районах и в департаменте городского хозяйства и экологии Самары начнет работать "горячая линия" по вопросам отопления, администрации внутригородских районов совместно с управляющими организациями начнут отрабатывать заявки от жителей.

"Теплоноситель подан в более чем 70% домов в Самаре, но успокаиваться рано. Впереди предстоит работа "по стоякам", пока тепло не придет в каждый дом, в каждую квартиру. "Горячая линия" по отработке заявок от жителей по вопросам отопления будет организована в тесном взаимодействии с администрациями внутригородских районов, с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК", — отметил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.