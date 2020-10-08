16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Скончался бывший руководитель областного управления опеки На форуме "Сильные идеи для нового времени" представят девять проектов Самарской области Более 50 служебных автомобилей будут предоставлены самарским медицинским учреждениям В Самарском университете занялись созданием криогенного двигателя для беспилотников-невидимок Коронавирус в Самарской области 13 октября: 140 выздоровевших и 128 заболевших

Общество

В районе Тольятти мужчина поймал в Волге сомовью акулу

ТОЛЬЯТТИ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 4141
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Накануне житель Тольятти поделился в одном из пабликов в соцсети фото странного улова. По словам рыбака, на АТП он вытащил из воды нечто, с "головой как у сома и телом как у смеси судака с чем-то еще".

Фото: Дмитрий ПОПОВ

Мужчина поинтересовался у других любителей рыбалки, встречались ли они с такой рыбой. Ему ответили, что рыба мутировавшая и ее следует отдать на изучение специалистам.

Позже сам автор поста рассказал, что выяснил, какая это рыба. На удочку тольяттинца попался китайский сомик.

"Аквариумисты разводят таких. Называется вид — сомовья акула. Похоже кто-то из аквариума выкинул. Но я, конечно, испугался, когда ее достал. Сначала показалось рыба-молот, когда тащил", — поделился рыбак.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1