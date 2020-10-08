В районе Тольятти мужчина поймал в Волге сомовью акулу

Накануне житель Тольятти поделился в одном из пабликов в соцсети фото странного улова. По словам рыбака, на АТП он вытащил из воды нечто, с "головой как у сома и телом как у смеси судака с чем-то еще".

Мужчина поинтересовался у других любителей рыбалки, встречались ли они с такой рыбой. Ему ответили, что рыба мутировавшая и ее следует отдать на изучение специалистам.

Позже сам автор поста рассказал, что выяснил, какая это рыба. На удочку тольяттинца попался китайский сомик.

"Аквариумисты разводят таких. Называется вид — сомовья акула. Похоже кто-то из аквариума выкинул. Но я, конечно, испугался, когда ее достал. Сначала показалось рыба-молот, когда тащил", — поделился рыбак.