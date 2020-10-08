По требованию прокуратуры Самары уволен сотрудник УМВД, обвиняемый в получении взяток

Прокуратурой Самары начальнику У МВД России по г. Самаре внесено представление с требованием об увольнении старшего оперуполномоченного отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Промышленному району отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в связи с утратой доверия из-за получения взяток.

В ходе проверки исполнения должностными лицами УМВД России по Самаре законодательства о государственной службе, службе в органах внутренних дел, о противодействии коррупции установлено, что в отношении указанного сотрудника 30 июля 2020 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Органами следствия указанное должностное лицо обвиняется в систематическом получении в период с июля 2019 г. по июль 2020 г. в составе группы лиц по предварительному сговору взяток от гражданина за непривлечение последнего к ответственности в связи с нарушением порядка оборота алкогольной продукции. Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила 380 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения представления прокурора приказом начальника ГУ МВД России по Самарской области от 28 сентября 2020 г. старший оперуполномоченный уволен со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле прокурора города.