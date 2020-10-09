На АвтоВАЗе вырастут зарплаты

В четверг, 8 октября, на заседании согласительной комиссии с участием руководства АвтоВАЗа и представителей профсоюза принято решение об увеличении заработной платы на предприятии, сообщает пресс-служба правительства региона. В соответствии с приказом индексация составит 3,5% от должностного оклада. Увеличенную зарплату все сотрудники начнут получать уже с текущего месяца.
"Повышение заработной платы еще раз доказывает, что принятые нами решения по скорейшему возобновлению работы предприятий при обеспечении безопасности граждан в период пандемии были верными, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — В столь непростых для страны и региона условиях рост зарплаты на АвтоВАЗе — положительный фактор, признак стабилизации экономики не только флагманского производства, но и всей автомобильной отрасли, которая является системообразующей для Самарской губернии".