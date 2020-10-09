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Автопром Машиностроение

На АвтоВАЗе вырастут зарплаты

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 октября, на заседании согласительной комиссии с участием руководства АвтоВАЗа и представителей профсоюза принято решение об увеличении заработной платы на предприятии, сообщает пресс-служба правительства региона. В соответствии с приказом индексация составит 3,5% от должностного оклада. Увеличенную зарплату все сотрудники начнут получать уже с текущего месяца.

"Повышение заработной платы еще раз доказывает, что принятые нами решения по скорейшему возобновлению работы предприятий при обеспечении безопасности граждан в период пандемии были верными, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — В столь непростых для страны и региона условиях рост зарплаты на АвтоВАЗе — положительный фактор, признак стабилизации экономики не только флагманского производства, но и всей автомобильной отрасли, которая является системообразующей для Самарской губернии".

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