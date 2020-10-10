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ДТП Происшествия

В Красноярском районе Ford Focus съехал в кювет и перевернулся, водитель погиб

КРАСНЫЙ ЯР. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 октября, в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, авария произошла в 22:30 на 16 км а/д "Урал-Большая Каменка-Русская Селитьба-Большая Чесноковка". 30-летний водитель автомобиля Ford Focus превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

В результате происшедшего мужчина погиб.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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