В Железнодорожном районе Самары хотят построить 75-метровые высотки

В Самаре пройдут публичные слушания по вопросу нескольких земельных участков общей площадью 1963 кв. м в границах улиц Буянова, Вилоновской, Никитинской и Рабочей. Застройщик хочет возвести там многоэтажные жилые дома высотой до 75 метров.
В интересы подрядчика попали дома по следующим адресам: ул. Буянова/Вилоновская, 89/95, ул. Вилоновская, 97, 101, кв. 1, 101-2, ул. Никитинская, 68-1, 68, кв. 1 и гараж на ул. Никитинской, 66.
Для парковки будущим жильцам предлагается 0,25 места на одну машину.
Ознакомиться с проектом застройщика жители Самары смогут с 20 по 26 октября на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, холл первого этажа департамента градостроительства Самары. Публичные слушания пройдут 26 октября.