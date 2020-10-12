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Строительство Строительство и недвижимость

В Железнодорожном районе Самары хотят построить 75-метровые высотки

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре пройдут публичные слушания по вопросу нескольких земельных участков общей площадью 1963 кв. м в границах улиц Буянова, Вилоновской, Никитинской и Рабочей. Застройщик хочет возвести там многоэтажные жилые дома высотой до 75 метров.

В интересы подрядчика попали дома по следующим адресам: ул. Буянова/Вилоновская, 89/95, ул. Вилоновская, 97, 101, кв. 1, 101-2, ул. Никитинская, 68-1, 68, кв. 1 и гараж на ул. Никитинской, 66.

Для парковки будущим жильцам предлагается 0,25 места на одну машину.

Ознакомиться с проектом застройщика жители Самары смогут с 20 по 26 октября на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, холл первого этажа департамента градостроительства Самары. Публичные слушания пройдут 26 октября.

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