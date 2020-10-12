В Железнодорожном районе Самары хотят построить 75-метровые высотки

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В Самаре пройдут публичные слушания по вопросу нескольких земельных участков общей площадью 1963 кв. м в границах улиц Буянова, Вилоновской, Никитинской и Рабочей. Застройщик хочет возвести там многоэтажные жилые дома высотой до 75 метров.