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Скончался бывший глава Духовного управления мусульман региона Вагиз Яруллин

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 11 октября, скончался экс-председатель Духовного управления мусульман Самарской области, главный казый Центрального духовного управления мусульман России Вагиз хазрат Яруллин, сообщает пресс-служба ДУМ.

Свои соболезнования по поводу кончины духовного деятеля выразил глава региона Дмитрий Азаров.

"От правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Вагиза Летфулловича Яруллина — главного казыя Центрального духовного управления мусульман России. Это невосполнимая утрата для Самарской области и всех мусульман губернии, — заявил губернатор. — Вагиз Летфуллович посвятил свою жизнь духовному служению, проповедуя ценности традиционного ислама. Его вклад в сохранение единства мусульманской общины, развитие межконфессионального диалога, становление Регионального духовного управления мусульман Самарской области, возрождение мечетей в губернии трудно переоценить. Своей многолетней неустанной деятельностью, олицетворяющей собой единство веры и знания, молитвы и дела, Вагиз Летфуллович снискал непререкаемый авторитет мусульманской уммы нашей губернии, представителей разных конфессий и руководства региона".

Вагиз хазрат Яруллин возглавлял Духовное управление мусульман Самарской области с ноября 1994 г. по июль 2012 г., после чего был назначен главным казыем ЦДУМ России в духовном звании "муфтий".

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