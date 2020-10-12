Экс-начальнику конвоя УФСИН дали условный срок

В понедельник, 12 октября, в суде Ленинского района Самары зачитали приговор теперь уже бывшему начальнику службы конвоя УФСИН Самарской области Андрею Апанасику. Его обвиняли в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Напомним, по версии следствия, Апанасик с мая 2014 г. по июнь 2019 г. начислял зарплату четверым числящимся в службе сотрудникам по фамилиям Бережная, Стаканов, Тагайкова и Приходько. На самом же деле они в конвое не работали.

"При устройстве мне сказали, что на работу ездить не нужно. Требуется появляться в офисе раз в месяц и раза три в месяц ездить на спортивную подготовку", — рассказал в суде один из "конвоиров".

Интрига заключалась в том, что фиктивно устроенные в службу конвоя сотрудники некоторую работу все же выполняли. Они представляли УФСИН по Самарской области на всероссийских соревнованиях службы исполнения наказаний, поскольку являлись профессиональными спортсменами. Тем не менее, по табелю рабочего времени им начисляли деньги именно за работу в конвое, которую они все же не исполняли. Эту схему узнали сотрудники ФСБ. В результате в декабре 2019 г. Апанасика задержали. Сам он вину признал частично — сказал, что деньги себе не присваивал, а спортсмены все же трудились на благо УФСИН. В итоге Апанасика приговорили к двум годам лишения свободы условно.

"Обязать его являться по вызову, не менять место жительства. Подписку о невызде в качестве меры пресечения оставить до вступления приговора в силу. Также взыскать с Апанасика 7 млн 776 тыс. рублей. Арест на имущество — дом в Сергеевке Красноярского района — оставить", — зачитала также судья Мария Ретина.