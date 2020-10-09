В Самарской области пройдет Всероссийский экологический диктант

15-16 ноября в рамках Всемирного дня вторичной переработки отходов по всей России пройдет Всероссийский экологический диктант, в котором примут участие более миллиона человек. Победителей ждут ценные призы и почетные грамоты.

Проверить свою экологическую грамотность можно будет в двух форматах: онлайн и оффлайн. Все желающие смогут принять участие в Экодиктанте на портале https://экодиктант.рус/. Для школьников и студентов вузов и техникумов планируется организовать оффлайн-площадки на базе этих учреждений.

Организаторами экодиктанта выступают Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО "Равноправие", ФГБОУ ДО "Федеральный детский эколого-биологический центр" и Общероссийское общественное движение "Ангел-ДетствоХранитель". В Самарской области оператором является ГБОУ ДОД "Самарский областной детский эколого-биологический центр".

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