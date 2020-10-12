В Шлюзовом нормализуется ситуация с превышением норм по формальдегиду

За прошедшую неделю в Тольятти было дано 3 предупреждения об НМУ первой (самой низкой степени опасности) для отдельных источников выбросов. Прогноз фонового загрязнения по городу был снят 5 октября в 19:00. Об этом в понедельник, 12 октября, на совещании в мэрии сообщила руководитель Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории Надежда Карпасова.

По ее словам, на стационарных постах мониторинга качества атмосферного воздуха в период с 5 по 11 октября зафиксировано 3 случая превышения норм ПДК: два — по аммиаку, одно — по формальдегиду.

Оба превышения по аммиаку зафиксированы в Ставропольском районе на стационарном посту № 10, значительное превышение по формальдегиду (2,7 ПДК) зарегистрировано на стационарном посту № 2 (бульвар 50 лет Октября, 65).

Глава Тольятти Сергей Анташев поинтересовался, как решается экологический вопрос в Шлюзовом и какие изменения произошли на этой территории в последнее время. Он напомнил, что в течение трех лет около 50% обращений по выбросам поступало в администрацию именно от жителей микрорайона. Это обстоятельство специалисты связывали, в том числе с транспортными заторами в районе строительства развязки, где в периоды пиковых нагрузок фиксировались превышения ПДК по формальдегиду.

По словам главы города, пуск движения автотранспорта через развязку на трассе М-5 в одном направлении должен был повлиять и на экологическую составляющую. По крайней мере, об этом упоминал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, когда ставил задачу по ускорению сроков начала движения потока через мост.

"Последние превышения ПДК по формальдегиду на стационарном посту № 11 в Шлюзовом фиксировались 4–5 сентября. Больше превышений ПДК в микрорайоне не отмечалось, поэтому ситуация действительно нормализуется. И в целом за весь 2020 год количество превышений там значительно меньше, чем в 2019 году. Это связано, в том числе связано с организацией и упорядочиванием проезда грузового транспорта", — сообщила Надежда Карпасова.

Сергей Анташев отметил, что пуск движения потока по развязке, несомненно, должен сыграть положительную роль.

"До 2017 года мы практически не фиксировали отклонений ПДК в Шлюзовом. И после окончания строительства мы эту головную боль должны будем полностью снять. По Центральному району, где видим наибольшие отклонения, мероприятия по нормализации экологической обстановки продолжим, в том числе с учетом выводов научно-исследовательской работы, которые получим до конца года", — добавил градоначальник.

Он также поручил специалистам департамента городского хозяйства разобраться, что стало причиной превышения ПДК по формальдегиду на посту в районе северного промузла на минувшей неделе.