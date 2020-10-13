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Футбол Спорт

"Крылья Советов" ищут организатора деловых поездок за 12 млн рублей

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский ФК "Крылья Советов" ищет организатора деловых поездок. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Футбольный клуб готов потратить на услуги 12 млн рублей. В их перечень входит услуги по организации деловых поездок, включая, но не ограничиваясь следующими услугами: бронирование, оформление и продажа авиабилетов; оформление и продажа железнодорожных билетов, в том числе на "Аэроэкспресс"; организация проживания в гостиницах; организация транспортного обслуживания; организация VIP-обслуживания в аэропортах; услуги по визовой и миграционной поддержке; оформление медицинских страховых полисов; предоставление справок об оказанных услугах.

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