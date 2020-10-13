"Крылья Советов" ищут организатора деловых поездок за 12 млн рублей

Самарский ФК "Крылья Советов" ищет организатора деловых поездок. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Футбольный клуб готов потратить на услуги 12 млн рублей. В их перечень входит услуги по организации деловых поездок, включая, но не ограничиваясь следующими услугами: бронирование, оформление и продажа авиабилетов; оформление и продажа железнодорожных билетов, в том числе на "Аэроэкспресс"; организация проживания в гостиницах; организация транспортного обслуживания; организация VIP-обслуживания в аэропортах; услуги по визовой и миграционной поддержке; оформление медицинских страховых полисов; предоставление справок об оказанных услугах.