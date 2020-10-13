В трех районах губернии введен карантин по бешенству

В трех районах Самарской области начали действовать ограничительные мероприятия по бешенству животных, сообщается на сайте правительства региона.

Неблагополучными признаны территории с. Красносамарское Кинельского района, с. Патровка с. п. Гавриловка Алексеевского района и земельного участка в Красноармейском районе.

Напомним, в Кинельском районе у одного из местных жителей от бешенства погибла домашняя собака, в Алексеевском районе антиген вируса бешенства обнаружили у погибшей коровы, а в Красноармейском районе бешенство обнаружили у павшей бесхозной собаки.

С 12 октября по 12 декабря на указанных территориях будут запрещены выставки кошек и собак, натаски собак. На территории населенных пунктов также нельзя торговать домашними животными и вывозить их за пределы карантинной территории.