Стали известны подробности ДТП с трамваем на пр. Ленина

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщила подробности ДТП в Самаре на пр. Ленина, где трамваем был сбит пешеход.

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома № 1 по пр. Ленина 53-летняя водитель трамвая Т-3 сбила 79-летнюю женщину, которая пересекала трамвайные пути в неустановленном месте. После удара женщину отбросило на попутный автомобиль Lada Granta под управлением 51-летней женщины.

В результате ДТП женщина-пешеход была доставлена на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализирована.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.