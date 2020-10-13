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ДТП Происшествия

Стали известны подробности ДТП с трамваем на пр. Ленина

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщила подробности ДТП в Самаре на пр. Ленина, где трамваем был сбит пешеход.

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома № 1 по пр. Ленина 53-летняя водитель трамвая Т-3 сбила 79-летнюю женщину, которая пересекала трамвайные пути в неустановленном месте. После удара женщину отбросило на попутный автомобиль Lada Granta под управлением 51-летней женщины.

В результате ДТП женщина-пешеход была доставлена на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализирована.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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