Житель Кинель-Черкасского района осужден за убийство знакомого

В Кинель-Черкасском районе вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве знакомого, сообщает областная прокуратура.

В Кинель-Черкасском районе вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) знакомого, сообщает областная прокуратура.

В судебном заседании было установлено, что двое мужчин употребляли спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой один нанес другому несколько ударов ножом в голову. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемого преступления полностью подтверждена совокупностью доказательств, полученными в ходе следствия и исследованными в ходе судебного разбирательства.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.