"Газпром газораспределение Самара" подготовил систему газораспределения к осенне-зимнему периоду

Компания "Газпром газораспределение Самара" завершила работы по подготовке распределительного газового хозяйства к осенне-зимнему периоду. Комплекс своевременно выполненных мероприятий обеспечит бесперебойное газоснабжение потребителей в период значительных нагрузок на газораспределительную систему, заявляют в компании.

В рамках производственной программы выполнены работы по экспертизе промышленной безопасности: проведено техническое обследование более 140 км газопроводов и 19 пунктов редуцирования газа. По результатам диагностики проведены работы по восстановлению изоляции газопроводов, замене задвижек, техобслуживанию запорной арматуры, оборудования автоматических систем управления, ремонту пунктов редуцирования газа, расчистке охранных зон от древесно-кустарниковой растительности, покраске газопроводов.

Также специалисты выполнили дополнительные работы по замене 200 метров участка газопровода методом протяжки на объекте: "Газопровод Похвистнево — Самара, 2 нитка 92 км".

"В полную техническую готовность приведено 100% газового хозяйства компании, впереди этап поддержки и профилактики системы. Также продолжается работа с населением по заключению договоров на техобслуживание внутридомового оборудования, а в школах начинаются уроки по газовой безопасности, которые традиционно проводят сотрудники ООО "Газпром газораспределение Самара". Такой комплексный подход позволит обеспечить надежное и безопасное газоснабжение потребителей", — рассказал генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.