"Покровский автопробег" стартует в Самаре 15 октября

15 октября в Самаре стартует "Покровский автопробег". Мероприятие организовано в рамках работы епархиального отдела по вопросам физкультуры и спорта Самарской епархии.

В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия и укрепления единства российского народа и в связи с исполняющимся в 2021 г. 800-летием со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского, предстоящий год будет ознаменован большим количеством праздничных мероприятий. Покровский автопробег предваряет праздничные события 2021 года.

Покровский Автопробег начнется одновременно на нескольких самарских приходах и физкультурно-спортивных центрах города.

Четырехдневный Автопробег проследует по Волжскому, Безенчукскому, Ставропольскому и Шигонскому районах, побывает в Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулевске, Тольятти и закончится в Самаре. На протяжении четырех дней участники Автопробега проведут большое количество рабочих встреч, спортивных и культурных мероприятий.

Стать участником автопробега может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку в оргкомитет Автопробега. Все мероприятия будут проводиться с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Колонна отправляется в 10:00 от Софийского собора (г. Самара, Софийская набережная). Завершится мероприятия 18 октября на приходе святителя Спиридона Тримифунтского (г. Самара ул. Советской Армии, 251-б).