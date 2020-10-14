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Суды Происшествия

Дело бывшего замначальника КбшЖД ушло в суд

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрия Атякина обвинили в получении взяток и вымогательстве. По версии следствия, общая сумма незаконно полученного им вознаграждения составляет 12 млн рублей.

Сотрудники Приволжского управления СК на транспорте закончили расследование уголовного дела заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Атякина задержали сотрудники ФСБ в октябре 2019 года. Тогда его обвинили в получении 1,2 млн руб. от компании за согласование работ на железнодорожных путях. Он сам вину не признал, но суд отправил мужчину под арест. Позже в уголовном деле появились еще три эпизода незаконного обогащения. Например, предполагается, что предприниматели боялись, что железнодорожник будет чинить препятствия их бизнесу, и оплачивали электроснабжение жилого дома Атякина.

В передаче денег ему обвинили его бывших коллег — Сергея Филимонова и Владимира Ефимова. Они признали вину в посредничестве во взяточничестве и время следствия провели под домашним арестом. Уголовные дела должен рассмотреть суд Железнодорожного района Самары. Материалы направили служителям Фемиды 13 октября.

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