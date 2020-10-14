16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Волготанкер" выставили на продажу за 4 млрд рублей В 2021 г. в Самаре появится 22 новых троллейбуса Возобновляются международные рейсы из аэропорта Курумоч На дорогах Самарской области общественный транспорт получит полный приоритет "Стриж" продолжит перевозки на маршруте "Санкт-Петербург — Самара" с ноября

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Прокачайте русский язык в "Ростелеком. Лицей" с главным редактором творческого альманаха Artifex

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком. Лицей" представляет новый эксклюзивный курс русского языка, который ведет главный редактор творческого альманаха Artifex, филолог и литературовед Николай Жаринов. Курс рассчитан на учащихся 10 и 11 классов, но будет полезен и родителям, которые хотят повысить уровень своей грамотности.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В некоторых регионах из-за пандемии коронавируса снова вводят режим вынужденной изоляции, школы переходят на дистанционное обучение. Заняться самообразованием — отличный способ провести время с пользой, а школьникам — не отстать от учебной программы. В этом ученикам и их родителям поможет цифровой сервис образования "Лицей", где представлена не только школьная программа, но и большая библиотека развивающих курсов.

Николай Жаринов — магистр филологии и культурологии. Более 12 лет преподавал русский язык и литературу в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания, Институте журналистики и литературного творчества и других образовательных учреждениях. Николай — создатель и главный редактор творческого альманаха Artifex и видеоблога на YouTube.

"В 10 и 11 классах школьники, как правило, уже знают, куда будут поступать, но независимо от того, в каком вузе они будут учиться и какую выберут профессию, русский язык понадобится везде. Любой профессионал, будь то журналист или программист, экономист или биолог, должен уметь грамотно излагать свои мысли. В рамках образовательной программы на платформе "Ростелеком. Лицей" мы овладеем искусством грамотно говорить и писать. По окончании курса ученики заполнят пробелы в знаниях русского языка и структурируют теорию по всей школьной программе", — рассказал Николай Жаринов.

Эксклюзивный курс русского языка составлен на основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Каждую тему можно закрепить на специальном интерактивном тренажере, который помогает запомнить правила и усвоить тему. К видеоурокам также прилагается теоретическая часть, которая состоит из краткой шпаргалки и ключевых правил по теме.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в "Лицее" по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1