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ДТП Происшествия

На трассе под Тольятти погиб водитель врезавшейся в бетонный блок легковушки

ТОЛЬЯТТИ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 октября, днем в Ставропольском районе автомобиль Lada Kalina врезался в бетонный блок, сообщили в ГИБДД Ставропольского района.

Фото: ОГИБДД Ставропольского района

По данным правоохранителей, 58-летний водитель легковушки ехал по трассе "Тольятти –Хрящевка" — п. Луначарский". На 8-м км трассы он не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с рулевым управлением и съехал в левый кювет, где врезался в бетонный блок, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате удара водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Ставропольскому району. По данному факту проводится проверка.

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