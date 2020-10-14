На трассе под Тольятти погиб водитель врезавшейся в бетонный блок легковушки

В среду, 14 октября, днем в Ставропольском районе автомобиль Lada Kalina врезался в бетонный блок, сообщили в ГИБДД Ставропольского района.

По данным правоохранителей, 58-летний водитель легковушки ехал по трассе "Тольятти –Хрящевка" — п. Луначарский". На 8-м км трассы он не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с рулевым управлением и съехал в левый кювет, где врезался в бетонный блок, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате удара водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Ставропольскому району. По данному факту проводится проверка.