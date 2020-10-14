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Экология Общество

Специалисты Тольяттинского госуниверситета выяснят допустимую концентрацию неприятных запахов

ТОЛЬЯТТИ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 октября, в общественной приемной администрации Тольятти состоялась прямая линия на тему экологической ситуации в городе и качества состояния атмосферного воздуха.

За два часа в адрес специалистов поступило лишь три вопроса, два из которых касались выбросов вредных веществ в атмосферу с промышленных предприятий и неприятного запаха.

Начальник отдела природопользования департамента городского хозяйства администрации Тольятти Ирина Медведева отметила, что проблема неприятного запаха актуальна не только для Тольятти, но и для других развитых промышленных городов.

"Проблема в том, что на территории России не существует норм по допустимой и недопустимой концентрации запаха. Сейчас специалисты Тольяттинского госуниверситета с применением передвижной экологической лаборатории (ПЭЛ) проводят работу по набору специфических данных. По итогам этой работы будет определен перечень веществ, из-за которых в атмосферном воздухе возникает неприятный запах. Результаты анализа проб ПЭЛ позволят разложить состав атмосферного воздуха на вещества. Это позволит в дальнейшем государственным органам принять нормативные правовые акты, направленные на улучшение и стабилизацию экологической ситуации в Тольятти. Также появится возможность обязать предприятия нормировать объем выбросов еще и по запахам", — рассказала она.

Ирина Медведева сообщила, что в отношении предприятий, влияющих на состояние атмосферного воздуха, проводятся проверки, в случае выявления нарушений возбуждаются дела об административных правонарушениях.

"В июле и августе текущего года были проверены Тольяттикаучук и Тольяттинская ТЭЦ, были выявлены нарушения по природоохранному законодательству. Сейчас в отношении них возбуждены административные дела. В сентябре Самарская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором начала проверки на КуйбышевАзот и Тольяттиазот", — отметила Ирина Медведева.

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