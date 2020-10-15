В массовом ДТП под Тольятти пострадали три человека и загорелся автомобиль

В среду, 14 октября, вечером на трассе в Ставропольском районе произошло столкновение автомобилей Lada Kalina и ВАЗ-2114, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как пишут очевидцы в соцсетях, ДТП произошло неподалеку от с. Нижнее Санчелеево. По предварительным данным полицейских, в результате столкновения не сильно пострадали оба водителя и пассажир автомобиля Lada Kalina. Пока они ждали "скорую", водитель автомобиля Peugeot не заметил место ДТП и врезался в обе поврежденные машины. От удара автомобиль ВАЗ-2114 загорелся.

В областной полиции уточняют, что все трое пострадавших были доставлены в больницу. Какие у них повреждения, уточняется. Известно, что несовершеннолетних среди них нет.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.