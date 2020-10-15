Метровагонмаш отремонтирует шесть вагонов для Самарского метрополитена

МП "Самарский метрополитен" и АО "Метровагонмаш" (входит в состав АО "Трансмашхолдинг") заключили контракт на капитально-восстановительный ремонт шести вагонов метро с продлением срока службы, сообщает пресс-служба "Трансмашхолдинга". Капремонт вагонов будет осуществлять филиал Метровагонмаша в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что обновленные вагоны будут вновь запущены в эксплуатацию в Самарском метрополитене в конце декабря 2020 года.

В рамках контракта МВМ проведет работы по замене и ремонту изношенных узлов и деталей, в том числе систем вентиляции, автоматической системы пожаротушения, электродвигателей, пневматического, электрического и тормозного оборудования. Для обновления экстерьера и интерьера вагонов будут применяться современные износостойкие материалы и краски. Сидения, полы и поручни будут заменены, головные вагоны будут оснащены специальным местом для маломобильных пассажиров.

После завершения капремонта установленный срок службы вагонов будет продлен на 15 лет.

МВМ сотрудничает с Самарским метрополитеном с 1987 года. В общей сложности подмосковное предприятие построило для города на Волге 20 вагонов, включая совершенно новый четырехвагонный поезд, отправленный в Самару весной текущего года.