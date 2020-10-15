"Крылья Советов" интересуются полузащитником "Динамо" Даниилом Липовым

ФК "Крылья Советов" проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику "Динамо" Даниилу Липовому, пишет matchtv.ru.

Текущий сезон спортсмен начал в "Химках", за которые сыграл шесть матчей.

По информации издания, Липовой должен придти на смену Антону Зиньковскому, близкому к переходу в "Химки". Сейчас согласовываются последние детали по переходу полузащитника. Скорее всего, это будет аренда.

Ранее самарцы рассматривали кандидатуры Ивана Олейникова из "Шинника", Артема Максименко из "Велеса" и Хызыра Аппаева из "Текстильщика".