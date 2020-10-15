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Пищевая промышленность АПК и пищепром

На "Золушке-Металлист" нашли некачественную докторскую колбасу

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В результате внеплановой выездной проверки сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской области выявили в ООО "Золушка-Металлист" некачественную мясную продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках пищевого мониторинга на предприятии был произведен отбор пробы докторской колбасы категории А. На основании результатов лабораторных исследований в образце обнаружили энрофлоксацин. Также в ходе проверки было выявлено, что на предприятии отсутствуют закрывающиеся промаркированные емкости для сбора и хранения отходов из животных тканей. В организации отсутствует контроль содержания бензапирена в программе производственного контроля в процессе копчения продукции. Гигиенические нормативы безопасности мясной продукции (сосиски "Говяжьи") не соответствуют требованиям на показатели общего фосфора, также они не исследованы на диоксины и плесень. В холодильной камере готовая продукция хранится неправильно — вплотную к стенам между штабелями.

Ответственным за данные нарушения главный технолог ООО "Золушка-Металлист". На основании выявленных нарушений в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и вынесено постановление о привлечении к административной ответственности на сумму 10 тыс. рублей.

В связи с тем, что наложенный административный штраф в добровольном порядке и в установленный срок оплачен не был, в отношении должностного лица возбуждили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа), материалы дела были направлены по подведомственности для рассмотрения в Мировой суд.

28 сентября постановлением мирового судьи главный технолог признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа 20 тыс. рублей.

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