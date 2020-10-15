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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре перекрыли движение на ул. Победы

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со среды, 14 октября, с 22:00 перекрыто движение по ул. Победы от ул. Ново-Вокзальной до пер. Штамповщиков (нечетная сторона, выезд из города).

Ограничения вводятся в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Дата восстановления движения пока не известна. 

Объезд транспорта осуществляется по ул. Физкультурной, сообщает городской департамент транспорта. 

Троллейбус маршрута № 7 по направлению к заводу "Металлург" будет следовать по улицам Победы, Матросова, Вольская и далее по своему маршруту. В обратном направлении - по существующей схеме.

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