В Самаре перекрыли движение на ул. Победы

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Со среды, 14 октября, с 22:00 перекрыто движение по ул. Победы от ул. Ново-Вокзальной до пер. Штамповщиков (нечетная сторона, выезд из города).