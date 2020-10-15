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Футбол Спорт

На стадионе "Салют" постелен новый футбольный газон уровня FIFA

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в поселке Мехзавод продолжается капитальный ремонт стадиона "Салют". Сейчас завершены работы по укладке новой искусственной травы. Производитель газона сертифицирован FIFA, покрытие в состоянии круглогодично выдерживать высокую нагрузку и различные погодные условия, сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Система дренажа под полем обеспечит быстрый уход воды с его поверхности. Высота ворса — 60 мм, что соответствует параметрам профессиональных футбольных полей. Сейчас идет засыпка газона специальным кварцевым песком и резиновой крошкой — это необходимо для его качественного и долгосрочного использования.

В ближайшие дни на стадионе начнется монтаж четырех беговых дорожек по 400 метров с профессиональным покрытием. В рамках первого этапа реконструкции стадиона "Салют", которая ведется благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", также будет сделана игровая площадка (волейбол, баскетбол), ямы для прыжков в длину, трибуны на 500 мест.

После открытия обновленного стадиона на нем будут тренироваться детско-юношеские футбольные команды и спортсмены спортшкол, будут проходить различные соревнования. Также на спортивном объекте смогут бесплатно заниматься местные жители.

Второй этап реконструкции "Салюта", который начнется в 2021 г., включает строительство нового административного здания с раздевалками и душевыми.

На следующий год в рамках нацпроекта "Демография" также запланирован капитальный ремонт стадиона "Орбита" в Самаре.

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