Под суд пойдут три жителя Самарской области, обвиняемые в преступлениях террористического характера

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей в возрасте от 32 до 34 лет, обвиняемых в участии в деятельности организации, которая в РФ признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием сети Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемые, не позднее октября 2016 года увлекшись взглядами и идеологией радикального ислама, в том числе международной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизбут — Тахрир аль — Ислами"), которая в соответствии с решением Верховного суда РФ признана террористической, и деятельность которой запрещена на территории страны, решили принять участие в деятельности данной международной террористической организации.

Затем они вступили в ячейку данной международной террористической организации на территории Самарской области и стали участвовать в нелегальных агитационных собраниях, на которых овладевали знаниями в области идеологии указанной террористической организации.

Суть ее состоит в необходимости воплощения доктрины непременного поэтапного создания теократического унитарного государства, противоречащей традиционному толкованию в исламе, а также необходимости приобретения теоретических познаний и практических навыков, необходимых для организованной нелегальной противоправной деятельности на территории РФ.

24 сентября 2019 года деятельность указанной ячейки международной террористической организации в состав которой входили обвиняемые, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.