В Сызрани убийцу лося оштрафовали на 400 тыс. рублей

Сызранский городской суд по иску прокурора Шигонского района постановил взыскать с местного жителя 320 тыс. руб. за незаконную охоту, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, мужчина незаконно добыл лося. По данному факту он был привлечен к уголовной ответственности согласно п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба).

Своими действиями сызранец причинил охотничьим ресурсам Самарской области ущерб на сумму 400 тыс. руб., 80 тыс руб. из которых он оплатил добровольно в ходе рассмотрения уголовного дела. Оставшиеся 320 тыс. взыскал с него суд.

Решение суда вступило в законную силу.