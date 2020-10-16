16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани убийцу лося оштрафовали на 400 тыс. рублей Под суд пойдут три жителя Самарской области, обвиняемые в преступлениях террористического характера Кассационный суд оставил в силе приговор адвокату за мошенничество на 18 млн рублей В Тольятти вынесли приговор экс-директору школы, незаконно начислявшей зарплату дочери и ее сожителю Прокуратура помогла пострадавшей в ДТП самарчанке получить компенсацию

Суды Происшествия

В Сызрани убийцу лося оштрафовали на 400 тыс. рублей

Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сызранский городской суд по иску прокурора Шигонского района постановил взыскать с местного жителя 320 тыс. руб. за незаконную охоту, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, мужчина незаконно добыл лося. По данному факту он был привлечен к уголовной ответственности согласно п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба).

Своими действиями сызранец причинил охотничьим ресурсам Самарской области ущерб на сумму 400 тыс. руб., 80 тыс руб. из которых он оплатил добровольно в ходе рассмотрения уголовного дела. Оставшиеся 320 тыс. взыскал с него суд.

Решение суда вступило в законную силу.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1