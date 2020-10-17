"Крылья Советов" разгромили астраханский "Волгарь"

В 16 туре ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на стадионе "Самара Арена" принимали астраханский "Волгарь". Открыв счет на 57-й минуте встречи, самарские футболисты одержали уверенную победу.

После парированного удара Александра Гацкана Иван Сергеев оказался первым на добивании – 1:0. На 79 минуте самарцы реализовали стандартное положение. Юрий Горшков подал угловой, Александр Гацкан головой отправил мяч в сетку – 2:0. На 85 минуте матча Иван Сергеев оформил дубль, опять оказавшись первым на добивании после исполнения штрафного удара – 3:0.

Иван Сергеев с тринадцатью голами, оторвавшись на 6 мячей, укрепил своё лидерство в бомбардирской гонке первенства ФНЛ.

Эта победа стала шестой с сезоне с крупным счетом. Десять матчей подряд "Крылья" не проигрывают (9 побед, 1 ничья) с разницей мячей 28:2. Одиннадцатый матч из шестнадцати ворота нашей команды остаются в неприкосновенности.

Выйдя на замену в компенсированное к основному времени матча игроки нашей второй команды Бахадур Соколов и Степан Шерстнев дебютировали в составе основного состава "Крыльев".

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках третьего заключительного тура элитного группового раунда Бетсити – Кубка России.

В среду, 21 октября, наша команда на "Самара Арене" принимает представителя РПЛ – волгоградский "Ротор". Начало игры в 19:00. Билеты можно приобрести онлайн, а также в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта".