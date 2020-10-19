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Футбол Спорт

Антон Зиньковский: "Буду помогать "Крыльям" возвращаться в Премьер-лигу"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский заявил, что не собирается покидать клуб.

"Получается, прошло 2,5-3 месяца, и на протяжении этого времени мы с главным тренером и спортивным директором постоянно были на связи – практически каждый день. Постоянно обсуждали ситуацию. Так все и происходило. Были предложения. Конечно, хотелось поиграть в Премьер-лиге. Но сейчас я здесь. Совместно с руководством клуба мы приняли такое решение. Надо работать и отбросить все, что было – все слухи и разговоры. Буду помогать "Крыльям" возвращаться в Премьер-лигу", - приводит слова футболиста клубный сайт.

Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о возможном переходе Зиньковского в клубы Премьер-лиги.

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