"ПТС" восстановило озеленение после перекладки теплосети на ул. Челюскинцев

Вместо старых деревьев, росших в охранной зоне теплосетей и мешавших работам по их реконструкции и последующему обслуживанию, энергетики восстановили газоны и высадили на них сто кустов можжевельника и гортензии.

В летнюю ремонтную кампанию 2020 года в Самаре на участке улицы Челюскинцев от проспекта Ленина до улицы Сергия Радонежского АО "ПТС" провело техническое перевооружение тепловых сетей. Энергетики заменили 380 м различных коммуникаций диаметром от 300 мм до 500 мм.

Трубы в заводской пенополиуретановой изоляции были уложены в гидроизолированные бетонные лотки. Такие трубы обладают высокими энергосберегающими характеристиками и рассчитаны на срок службы до 50 лет. Обновленный участок трубопровода оснастили системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК), которая позволит незамедлительно выявлять дефекты и утечки теплоносителя в процессе эксплуатации.

Перед началом работ из охранной зоны теплосети пришлось убрать росшие там деревья, которые мешали землеройной технике. Сейчас, когда новая трасса уже смонтирована и начала снабжать теплом и горячей водой жителей района, энергетики приступили к восстановлению благоустройства, в том числе и зеленых насаждений. Над тепломагистралью приведены в порядок газоны, высажены кустарники.

"Энергетики с пониманием отнеслись к реакции жителей на удаление деревьев из охранной зоны теплосетей. Однако, учитывая особые требования к этим зонам, мы выполнили озеленение в максимально безопасном варианте, используя можжевельник и гортензии", — отметил исполнительный директор АО "ПТС" Максим Рябенко.

"Мы каждый день наблюдали за ходом работ и даже предположить не могли, что в устройстве теплосетей может быть такая сложность, — поделилась жительница дома № 17 по ул. Челюскинцев Алла Гиндлер. — Все понимали, что деревья надо удалять, потому что иначе невозможно произвести работы. Сейчас, когда высажены гортензии и можжевельник — это настоящий ландшафтный дизайн. К старым деревьям мы привыкли, к новым кустарникам — пока нет, но видим, что это будет красиво".

Как рассказал руководитель производственно-технического отдела АО "ПТС" Кирилл Киселев, в границах охранных зон, установленных для тепловых сетей, высаживать деревья запрещено. Также запрещено возводить капитальные строения, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, организовывать свалки. Все эти факторы способствуют разрушению строительных конструкций, оказывают негативное влияние на эксплуатацию теплосетей и на устранение возникающих дефектов. Что касается кустарников, то их корневая система не представляет угрозы для строительных конструкций тепловой сети.

В рамках летней ремонтной кампании 2020 года в Самаре энергетики обновили 22 участка тепловых сетей протяженностью свыше 30 км. Благодаря переходу на экономический механизм "альтернативной котельной" ПАО "Т Плюс" в этом году инвестирует в развитие инфраструктуры города более 2 млрд рублей. На большей части плановых участков выполнены работы по благоустройству — высажены газоны и восстановлено асфальтовое покрытие.