В Самаре, благодаря экономии, проводится благоустройство дополнительных территорий

Глава Самары Елена Лапушкина рассказала на совещании по подведению промежуточных итогов реализации национальных проектов, что работы сейчас идут, в основном, на "дополнительных" территориях, которых не было в планах на текущий год.

Благодаря экономии бюджетных средств Самаре, как и ряду других муниципалитетов, удалось пополнить список дворов и общественных пространств, где до конца года будут проведены работы по благоустройству.

Так, помимо сквера по улице Овчарова, территории по улице Авроры, сквера имени Речников, бульвара по улице Мичурина и сквера Александра Невского в рамках нацпроекта будет благоустроен Ерик парк в микрорайоне Волгарь и сквер Аксаковых по улице Фрунзе в рамках губернаторского проекта "Содействие".

"По контракту этот сквер уже должен быть реконструирован, но при проведении работ был найден фундамент губернаторского дома, из-за чего по уведомлению госохраны мы были вынуждены приостановить работы на время, пока находку изучали археологи. Сейчас благоустройство сквера снова продолжается", — пояснила Елена Лапушкина.