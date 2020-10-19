Житель самарского пригорода отобрал украшения у пенсионерки

В Волжском районе полицейские задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении жительницы пос. Смышляевка.

В начале октября у дома на ул. Пионерской, 1 злоумышленник сорвал серьги с пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемого заметили и задержали инспекторы ГИБДД на 23 км дороги Самара — Бугуруслан. Мужчина, который неоднократно был судим, признался и рассказал, что уже избавился от украденного золота. Теперь полицейские разыскивают украшения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Правоохранители полагают, что задержанный мог совершить другие аналогичные преступления.