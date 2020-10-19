16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Просил 5% отката: в Самаре оглашают приговор экс-директору Фонда капремонта В Сызрани убийцу лося оштрафовали на 400 тыс. рублей Под суд пойдут три жителя Самарской области, обвиняемые в преступлениях террористического характера Кассационный суд оставил в силе приговор адвокату за мошенничество на 18 млн рублей В Тольятти вынесли приговор экс-директору школы, незаконно начислявшей зарплату дочери и ее сожителю

Суды Происшествия

В Самарской области продавец заплатит штраф за предложение взятки полицейскому

ТОЛЬЯТТИ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти суд вынес приговор 44-летней местной жительнице, которую обвиняли в покушении на дачу взятки полицейскому.

Правоохранители выяснили, что в торговой точке Комсомольского района продавали алкоголь без лицензии и других необходимых документов. Продавец магазина предложила полицейскому взятку 13 тыс. руб., чтобы он не оформлял документы и скрыл нарушение. Страж порядка отказался от денег.

Суд назначил женщине штраф 20 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1