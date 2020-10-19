В Самарской области продавец заплатит штраф за предложение взятки полицейскому

В Тольятти суд вынес приговор 44-летней местной жительнице, которую обвиняли в покушении на дачу взятки полицейскому.

Правоохранители выяснили, что в торговой точке Комсомольского района продавали алкоголь без лицензии и других необходимых документов. Продавец магазина предложила полицейскому взятку 13 тыс. руб., чтобы он не оформлял документы и скрыл нарушение. Страж порядка отказался от денег.

Суд назначил женщине штраф 20 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.