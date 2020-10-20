В Самаре на пр. Кирова автомобиль провалился под землю из-за порыва трубы с кипятком

Во вторник, 20 октября, в 02:45 спасателям поступило сообщение об утечке из системы горячего водоснабжения, из-за чего под землю провалился автомобиль ВАЗ-2112, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Авария произошла на трубопроводе диаметром 500 мм на проспект Кирова, 44.

Произошел размыв грунта с последующим провалом дорожного покрытия между трамвайными путями глубиной 1 м на площади 2 кв. м. В результате провала поврежден автомобиль, погибших и пострадавших нет.

Без горячего водоснабжения остались потребители восеми многоквартирных жилых домов (2 215 человек, из них 465 детей), трех социально-значимых объектов.

На месте происшествия работает аварийная бригада. Планируемое время завершения работ сегодня в 23.00.

Все потребители переведены на резервную схему водоснабжения.

Объезд автобусов маршрутов №№ 21,29,30 38, 47,51 пр. Кирова с разворотом на ул. Физкультурной и выездом на пр. Кирова, сообщает "СамараАвтоГаз".