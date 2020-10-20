16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на пр. Кирова автомобиль провалился под землю из-за порыва трубы с кипятком В Самаре, благодаря экономии, проводится благоустройство дополнительных территорий "ПТС" восстановило озеленение после перекладки теплосети на ул. Челюскинцев В Самаре при благоустройстве вертолетной площадки вырубили деревья В Самаре перекрыли движение на ул. Победы

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре на пр. Кирова автомобиль провалился под землю из-за порыва трубы с кипятком

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 100
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 20 октября, в 02:45 спасателям поступило сообщение об утечке из системы горячего водоснабжения, из-за чего под землю провалился автомобиль ВАЗ-2112, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Авария произошла на трубопроводе диаметром 500 мм на проспект Кирова, 44.

Произошел размыв грунта с последующим провалом дорожного покрытия между трамвайными путями глубиной 1 м на площади 2 кв. м. В результате провала поврежден автомобиль, погибших и пострадавших нет. 

Без горячего водоснабжения остались потребители восеми многоквартирных жилых домов (2 215 человек, из них 465 детей), трех социально-значимых объектов.

На месте происшествия работает аварийная бригада. Планируемое время завершения работ сегодня в 23.00.

Все потребители переведены на резервную схему водоснабжения.

Объезд автобусов  маршрутов №№ 21,29,30 38, 47,51 пр. Кирова с разворотом на ул. Физкультурной и выездом на пр. Кирова, сообщает "СамараАвтоГаз". 

Гид потребителя

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1