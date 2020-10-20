Одобрен первый этап строительства обхода города Тольятти

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по проектно-сметной документации на сооружение мостового перехода через Волгу в Самарской области, сообщает пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Напомним, что строительство обхода города Тольятти включено в федеральный проект "Европа — Западный Китай" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Проектной документацией первого этапа строительства, одобренной Главгосэкспертизой России, предусмотрено сооружение моста через Волгу, который пересечет Куйбышевское водохранилище в районе населенных пунктов Климовка Шигонского района (правый берег) и Подстепки Ставропольского района (левый берег).

Помимо моста здесь построят два автодорожных подхода, путепровод дороги Тольятти-Ягодное и подходы к нему, водопропускные трубы, шумозащитные экраны, гидротехнические берегоукрепительные сооружения и подпорную стену с буронабивными сваями для защиты берегов.

Также запланировано размещение пункта управления обеспечением транспортной безопасности — на правом берегу и пункта досмотра — на левом берегу Волги, прокладка технологических съездов к ним и к строящемся локальным очистным сооружениям, обустройство дождевой канализации, наружного освещения, электроснабжения, систем видеонаблюдения, оповещения и мониторинга инженерных конструкций, переустройство инженерных коммуникаций и другие необходимые работы.

Длина моста по задним граням (открылкам) устоев составит 3, 669 км и 8,825 км вместе с подходами. По мосту организовано четыре полосы движения автотранспорта. Расчетная скорость движения — 120 км в час.

Проектная документация подготовлена ООО "Трансстроймеханизация" и ОАО "Гипростроймост". Застройщик — Хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти".