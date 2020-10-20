В "РКС-Самара" приступили к строительству двух водоводов в Управленческом

Поселок Управленческий снабжается питьевой водой из скважин. Все подземные источники в районе Самары имеют высокую степень минерализации и жесткости. Мягкая волжская вода придет в дома жителей Управленческого до конца 2023 года. На реализацию мероприятий по строительству двух водоводов д-600 от НФС-2 в инвестиционной программе "РКС-Самара" заложен 1 миллиард 380 миллионов рублей.

В октябре 2020 года ресурсоснабжающее предприятие приступило к строительству двух водоводов диаметром 600 мм. В этом году будет пройден самый сложный участок трассы длиной 700 метров, а вся трасса — более 7 километров.

Его сложность объясняется тем, что строительство должно вестись в жилом массиве. 70% работ планируется проводить под землей — трубы будут протаскиваться с помощью специализированной техники. Однако полностью избежать земляных работ нельзя: технологический процесс предусматривает разработку котлованов, через которые водоводы будут заводиться под землю. Для этого необходимо в районе улицы Лазо убрать 22 дерева, часть из которых аварийные. Работы согласованы с администрацией города и Красноглинского района.