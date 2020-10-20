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ЖКХ и благоустройство Общество

В "РКС-Самара" приступили к строительству двух водоводов в Управленческом

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поселок Управленческий снабжается питьевой водой из скважин. Все подземные источники в районе Самары имеют высокую степень минерализации и жесткости. Мягкая волжская вода придет в дома жителей Управленческого до конца 2023 года. На реализацию мероприятий по строительству двух водоводов д-600 от НФС-2 в инвестиционной программе "РКС-Самара" заложен 1 миллиард 380 миллионов рублей.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

В октябре 2020 года ресурсоснабжающее предприятие приступило к строительству двух водоводов диаметром 600 мм. В этом году будет пройден самый сложный участок трассы длиной 700 метров, а вся трасса — более 7 километров.

Его сложность объясняется тем, что строительство должно вестись в жилом массиве. 70% работ планируется проводить под землей — трубы будут протаскиваться с помощью специализированной техники. Однако полностью избежать земляных работ нельзя: технологический процесс предусматривает разработку котлованов, через которые водоводы будут заводиться под землю. Для этого необходимо в районе улицы Лазо убрать 22 дерева, часть из которых аварийные. Работы согласованы с администрацией города и Красноглинского района.

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