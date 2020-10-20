В литературном музее состоится "Принуждение к интерпретации"

В Самарском литературном музее 23 октября, в 19:00, 10 людей будут интерпретировать 10 арт-объектов проекта "Искусство в кустах". Ведущий: Илья Саморуков.

Проект "Принуждение к интерпретации" был создан Ильей Саморуковым и впервые прошел в литературном музее в декабре 2008 года.

Нескольким разным людям предоставляют возможность интерпретировать объекты современного искусства: картину, инсталляцию, перформанс, видеоарт. У интерпретаторов есть время на подготовку, но нет права выбирать работу. Работу для интерпретатора выбирает куратор проекта. Интерпретацией может быть любая реакция реципиента. Кто-то готовит искусствоведческое объяснение, кто-то просто описывает собственную оценку, кто-то создает "конгениальный" произведению текст. Главное условие — публичное представление интерпретации. Зрители смотрят на работу художника и слушают закрепленного за ней интерпретатора.

Такая форма организации восприятия произведений искусства в некотором смысле противостоит традиционным выставкам, где у зрителя нет никакого "обязательства" смотреть на объекты. Он может просто беседовать с другими посетителями даже не о самой выставке. Поэтому одним из девизов проекта был слоган: "Искусство — не банкет, а работа мысли".

Само мероприятие представляет собой "парад" объектов и интерпретаций. После этого к публике выходит интерпретатор, выступает и отвечает на вопросы зрителей (если они есть), тем самым "защищая" свою интерпретацию. В финале "Принуждения" зрители голосуют за лучшую, по их мнению, работу и лучшую интерпретацию. Победители награждаются, подобно тому, как награждали в афинском театре лучшего трагика.

За 12 лет существования "Принуждение к интерпретации" проводился в галерее "Арт-пропаганда" (2010), "Арт-центре" (2010), Музее Модерна (2013), Самарском Художественном музее (2019) и других российских (Москва, Санкт-Петербург, Пермь) и европейских городах (Штутгарт).

Стоимость: 150 рублей (в стоимость включено посещение основной экспозиции музея).