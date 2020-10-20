Стала известна образовательная программа Третьяковки в Самаре

С осени 2020 года Третьяковка в Самаре запустила образовательную программу: лекции и мастер-классы, курсы для детей и взрослых, циклы мероприятий и отдельные события, рассказывающие об искусстве 20 века и поддерживающие выставки филиала, проходящие на партнерских площадках. Занятия проходят по адресу: ул. Фрунзе, 102 б.

Скульптурная мастерская "Форма стихии" в рамках выставки "Стихии Анны Голубкиной" — это цикл воскресных мастер-классов для детей (с 8 лет, в 12.00) и для взрослых (с 14 лет, в 15.00), на которых участники знакомятся с творчеством Анны Голубкиной, пробуют на практике понять и прочувствовать мастерство скульптуры и пластики, а также методы и образы этого выдающегося скульптора.

Участники уже попробовали работать с глиной, практиковали экспресс-отливку из гипса и создавали медные украшение методом холодной ковки. На очереди основы резьбы по дереву, работа со скульптурным пластилином и освоение технологии формовки. Полное расписание и информацию можно найти в группе ВК, или узнать у координатора образовательных проектов Дарьи Волковой (тел. +79277587127).

Также в рамках выставки "Стихии Анны Голубкиной" проходят лекции и экскурсии, раскрывающие темы творчества великого скульптора:

31 октября крупнейший специалист по творчеству Анны Голубкиной, доктор искусствоведения Ольга Калугина проведет авторскую экскурсию по экспозиции под названием "Мир образов как образ мира".

5 ноября зрителей ждет кураторская экскурсия искусствоведа и кандидата наук Константина Зацепина "Анна Голубкина: слагаемые мастера".

21 ноября заведующая Музеем Модерна, искусствовед Ирина Свиридова прочтет лекцию "Тайна "женского искусства": есть ли оно на самом деле?"

В декабре там же пройдут лекции о скульптуре от сокуратора выставки Константина Зацепина и научного сотрудника отдела исследования творчества А. С. Голубкиной Дмитрия Чудинова.

В эту субботу в Третьяковке пройдет настоящий баттл художников — битва импровизаций, где коллажистка Ирина Севостьянова и участник группы "Ну мы Жи" Никита Христосов за короткое время создадут экспромтом работы на заданную тему, а зрители смогут оценить их импровизации и выбрать победителя.

Полная информация в группе: https://vk.com/tretyakovgallery_smr