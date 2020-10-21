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Законотворчество Власть и политика

Самарцев проинформируют, где можно собирать валежник

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителей Самарской области предлагают информировать о местах для сбора валежника. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение губернской думы депутат Александр Живайкин.

Депутат предлагает дополнить региональный закон "О регулировании лесных отношений на территории Самарской области" нормой о необходимости информирования граждан "о территориях, требующих очистки от валежника".

Напомним, федеральный "закон о валежнике" действует с 1 января 2019 года. Он дает возможность гражданам заготавливать для личных нужд упавшие на землю деревья или их части.

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