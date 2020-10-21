Глава Октябрьского района попросил полномочий на снос шлагбаумов и цепей

Глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов внес в губернскую думу законопроект о наделении администраций внутригородских районов дополнительными полномочиями по демонтажу самовольно установленных объектов.

Александр Кузнецов предлагает предоставить районам право производить демонтаж "временных сооружений для хранения автотранспортных средств, ограждений, заборов, сараев, штендеров, вывесок, железобетонных блоков, плит, столбов, шлагбаумов, цепей, объектов, преграждающих проезд и проход, сооружений и других устройств, иных нестационарных объектов".

"Действующими правилами благоустройства введен запрет на самовольную установку таких объектов и контроль за правилами осуществляют администрации внутригородских районов. [...] но правового механизма устранения нарушения не существует", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас у администраций внутригородских районов есть такие полномочия только в отношении киосков и навесов.

Также глава района предлагает дополнить закон формулировкой "незаконно расположенные", так как "самовольно установленные" оставляет лазейки для недобросовестных коммерсантов.

"Только в Октябрьском районе расположено 12 нестационарных торговых объектов, которые продолжают хозяйственную деятельность, используя муниципальную землю, при этом не внося никаких платежей, в связи с тем, что ранее с ними были заключены договоры, срок действия которых истек. Объекты, установленные на основании действующих на тот момент договоров, не являются "самовольно установленными", - поясняет Кузнецов.