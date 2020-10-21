Радио Дача разыграет деньги в прямом эфире

В течении трех недель можно не только слушать любимые песни на Радио Дача, но и выигрывать ценные призы: 1000 рублей каждый день.
Для участия в проекте необходимо:
- с 19 октября по 6 ноября 2020 г. внимательно слушать эфир Радио Дача;
- отправлять заявку в мессенджеры Viber и WhatsApp Радио Дача на номер (846) 321-102-1 с фразой "Золотая осень".
Ежедневно по будням слушатели угадывают, какая из трех песен звучала в эфире в течении последнего часа. Игрок, ответивший верно, получает приз. Если игрок отвечает неверно, розыгрыш переносится в мессенджеры.
В группе ВКонтакте Радио Дача будут публиковаться подсказки.
Правила акции здесь: https://vk.com/radiodacha63?w=wall-50960028_24322
Слушайте Радио Дача, подписывайтесь в группу ВК, выигрывайте призы!