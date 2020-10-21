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ЖКХ и благоустройство Общество

Суд обязал ФКР отремонтировать дом № 192 на ул. Самарской

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары обязал ФКР отремонтировать дом на ул. Самарской, 192.

Фото: https://yandex.ru/maps

По данным региональной прокуратуры, ранее горожане жаловались, что Фонд капремонта не выполнил свои обязательства. Как выяснилось, в здании действительно не сделали работы, предусмотренные краткосрочной программой на 2019 год.

В результате прокуратуре пришлось подать в суд иск с требованием обязать ФКР провести капитальный ремонт общего имущества дома.

Напомним, дом № 192 находится в 130-м квартале. На соседнем участке недавно возвели ЖК "Империал" и ведется подготовка к строительству еще одной секции.

В мае 2020 г. жильцы дома №192 получили приглашение на заседание межведомственной комиссии, которая должна была принять решение о признании их дома аварийным. Самарцы были категорически против такого решения и называли его незаконным. Жители связывали признание их дома аварийным с планами застройщика.

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