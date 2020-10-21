Суд обязал ФКР отремонтировать дом № 192 на ул. Самарской

Ленинский районный суд Самары обязал ФКР отремонтировать дом на ул. Самарской, 192.

По данным региональной прокуратуры, ранее горожане жаловались, что Фонд капремонта не выполнил свои обязательства. Как выяснилось, в здании действительно не сделали работы, предусмотренные краткосрочной программой на 2019 год.

В результате прокуратуре пришлось подать в суд иск с требованием обязать ФКР провести капитальный ремонт общего имущества дома.

Напомним, дом № 192 находится в 130-м квартале. На соседнем участке недавно возвели ЖК "Империал" и ведется подготовка к строительству еще одной секции.

В мае 2020 г. жильцы дома №192 получили приглашение на заседание межведомственной комиссии, которая должна была принять решение о признании их дома аварийным. Самарцы были категорически против такого решения и называли его незаконным. Жители связывали признание их дома аварийным с планами застройщика.