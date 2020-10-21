16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Супруги-наркосбытчики получили по 10 лет колонии в Тольятти Экс-глава ФКР Михаил Архипов приговорен к 10 годам колонии Просил 5% отката: в Самаре оглашают приговор экс-директору Фонда капремонта В Сызрани убийцу лося оштрафовали на 400 тыс. рублей Под суд пойдут три жителя Самарской области, обвиняемые в преступлениях террористического характера

Суды Происшествия

Супруги-наркосбытчики получили по 10 лет колонии в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор супружеской паре обвиняемых в сбыте "синтетики".

По данным прокуратуры Самарской области, 3 сентября 2019 г. супругов задержали на железнодорожной станции Химическая, когда они делали очередную "закладку".

По версии следствия, всего с августа по сентябрь 2019 г. супруги приобрели у человека, личность которого следствие не установило, 40 г синтетических наркотиков. Вещества они раскладывали по тайникам для покупателей.

В результате суд приговорил 34-летнего мужчину к 10 годам колонии строго режима, а его 25-летнюю жену — к 10 годам колонии общего режима.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1