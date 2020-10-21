Супруги-наркосбытчики получили по 10 лет колонии в Тольятти

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор супружеской паре обвиняемых в сбыте "синтетики".

По данным прокуратуры Самарской области, 3 сентября 2019 г. супругов задержали на железнодорожной станции Химическая, когда они делали очередную "закладку".

По версии следствия, всего с августа по сентябрь 2019 г. супруги приобрели у человека, личность которого следствие не установило, 40 г синтетических наркотиков. Вещества они раскладывали по тайникам для покупателей.

В результате суд приговорил 34-летнего мужчину к 10 годам колонии строго режима, а его 25-летнюю жену — к 10 годам колонии общего режима.