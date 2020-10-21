Жительнице Самары, жестоко убившей подростка, не разрешили выйти из колонии

Во вторник, 20 октября, Куйбышевский районный суд Самары отказался освободить от наказания в связи с болезнью Татьяну Кондрашову, осужденную за истязание и убийство подростка, а также убийство мужчины.

Напомним, чудовищно жестокая история, из-за которой Татьяна Кондрашова оказалась в колонии, произошла 19 августа 2007 года. Женщина она выпивала с компанией на улице в пос. Усть-Кинельский. В посиделках также участвовали Андрей Маркелов, Алексей Сазонов, Джамшед Давлатов, 13-летняя Светлана, 15-летняя Марина и 17-летняя Анастасия.

Кондрашова поссорилась с Анастасией и избила ее. После этого женщина потребовала, чтобы несовершеннолетняя разделась. Собутыльники поехали на берег реки Большой Кинель. Там Кондрашова, угрожая избиением, заставила Анастасию танцевать голой перед всеми.

Позже женщина испугалась, что девушка напишет на нее заявление, а малознакомый Давлатов расскажет полицейским о преступлении. В результате, чтобы избежать наказания, Кондрашова сговорилась с Маркеловым.



Она не менее двух раз ударила Давлатова ножом в живот. Маркелов душил мужчину и дважды ударил по голове бутылкой. После этого соучастники затащили жертву в реку и утопили. Затем они же задушили и утопили Анастасию.

В 2009 г. Самарский областной суд приговорил Татьяну Кондрашову к 17 годам заключения в колонии общего режима, а Маркелова — к 15 годам колонии строгого режима.

В 2020 г. Кондрашова обратилась в Куйбышевский райсуд и просила освободить ее в связи с болезнью. 20 октября суд отказал.