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ЖКХ и благоустройство Общество

Самару от снега будут убирать 777 спецмашин

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 октября, в Самаре на площади им. Куйбышева прошел общегородской парад техники, предназначенной для борьбы с непогодой в зимних условиях.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

На площади было выстроено 105 единиц техники, а в общей сложности для уборки последствий снегопадов и гололедицы планируется задействовать 777 специализированных машин. Из них 315 — на улично-дорожной сети, 44 — для содержания общественных пространств (парки, скверы, бульвары, аллеи, набережная) и 419 — для борьбы с заносами на придомовых и внутриквартальных территориях. 

Независимо от масштабов грядущих снегопадов, собранные снежные массы в Самаре оперативно готовы принять специализированные полигоны. "У нас 5 полигонов для приема и хранения снега. Все они подготовлены", — проинформировал заместитель главы Самары руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Предприятиями заготовлены реагенты, показавшие свою эффективность в предыдущие сезоны: песчано-соляная смесь и "Бионорд". Также заключены договоры на дополнительную поставку реагентов для обработки дорог. Новая партия ожидается в Самаре в декабре и будет являться стратегическим запасом.

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