Самару от снега будут убирать 777 спецмашин

В среду, 21 октября, в Самаре на площади им. Куйбышева прошел общегородской парад техники, предназначенной для борьбы с непогодой в зимних условиях.

На площади было выстроено 105 единиц техники, а в общей сложности для уборки последствий снегопадов и гололедицы планируется задействовать 777 специализированных машин. Из них 315 — на улично-дорожной сети, 44 — для содержания общественных пространств (парки, скверы, бульвары, аллеи, набережная) и 419 — для борьбы с заносами на придомовых и внутриквартальных территориях.

Независимо от масштабов грядущих снегопадов, собранные снежные массы в Самаре оперативно готовы принять специализированные полигоны. "У нас 5 полигонов для приема и хранения снега. Все они подготовлены", — проинформировал заместитель главы Самары руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Предприятиями заготовлены реагенты, показавшие свою эффективность в предыдущие сезоны: песчано-соляная смесь и "Бионорд". Также заключены договоры на дополнительную поставку реагентов для обработки дорог. Новая партия ожидается в Самаре в декабре и будет являться стратегическим запасом.