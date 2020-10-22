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Футбол Спорт

"Крылья Советов" разгромили "Ротор" и вышли в 1/8 Кубка России

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли волгоградский "Ротор" - 3:0.

Счет в мачте самарцы открыли на 33 минуте матча. Получив мяч от Максима Витюгова капитан "Крыльев" Дмитрий Комбаров пробил мимо голкипера волгоградцев — 1:0. На 44 минуте встречи автор первого гола стал ассистентом, выведя на ударную позицию Дмитрия Цыпченко, который в касание переправил мяч в сетку ворот "Ротора" — 2:0. На 79 минуте матча после прорыва Иван Сергеев выкатил мяч в центр вратарской, и Егор Голенков установил окончательный счет в матче — 3:0.

Дмитрий Комбаров, открывший счет в матче, забил свой первый гол за "Крылья Советов".

"Крылья Советов" заняли первое место в группе и вышли в следующий этап кубка — раунд Плей-офф. На этом этапе к десяти победителям групп присоединятся 6 клубов РПЛ ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов", "Динамо"). Составы пар будут определены с помощью жеребьевки.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Воронеже в рамках 17 тура ОЛИМП — Первенства ФНЛ против "Факела". Игра состоится в субботу, 24 октября, в 18:00.

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