Самарская "потомственная гадалка" получила три с половиной года колонии

В Самаре суд вынес приговор 26-летней "потомственной гадалке", которую обвиняли в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Самарской области, женщина под вымышленным именем Анна разместила в соцсети информацию об услугах магии, целительства, гадания, снятия порчи. Мошенница заверяла клиентов, что является потомственным магом, обладает парапсихологическими и экстрасенсорными способностями и может помочь в решении семейных проблем.

В итоге "услугами" воспользовались три женщины, жительницы Магаданской, Владимирской и Кемеровской областей. Причиненный им ущерб составил 5,3 млн рублей.

Суд назначил самарчанке три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.