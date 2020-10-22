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Суды Происшествия

Самарская "потомственная гадалка" получила три с половиной года колонии

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор 26-летней "потомственной гадалке", которую обвиняли в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Самарской области, женщина под вымышленным именем Анна разместила в соцсети информацию об услугах магии, целительства, гадания, снятия порчи. Мошенница заверяла клиентов, что является потомственным магом, обладает парапсихологическими и экстрасенсорными способностями и может помочь в решении семейных проблем.

В итоге "услугами" воспользовались три женщины, жительницы Магаданской, Владимирской и Кемеровской областей. Причиненный им ущерб составил 5,3 млн рублей.

Суд назначил самарчанке три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

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