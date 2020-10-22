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Муниципалитеты Власть и политика

Главы всех районов Самары сохранили свои посты

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 октября, во всех девяти внутригородских районах Самары прошли заседания советов депутатов, на которых выбирали глав районов. По информации городской администрации, все главы районов были переизбраны и сохранили свои посты.

Так, главой Железнодорожного района избран Вадим Тюнин, Советского — Вадим Бородин, Промышленного — Андрей Семенов. Эти кандидатуры поддержало абсолютное большинство депутатов.

Главой Ленинского района избрана Елена Бондаренко, Самарского — Роман Радюков, Куйбышевского — Алексей Коробков. Красноглинский район вновь возглавил Вячеслав Коновалов, Кировский — Игорь Рудаков, Октябрьский район — Александр Кузнецов.

Напомним, что все главы районов сложили свои полномочия в связи с прошедшими 13 сентября муниципальными выборами. После этого был объявлен конкурс на должность главы района.

Заявки принимались до 12 октября. Из числа поступивших заявок конкурсная комиссия по итогам собеседования выбрала двух претендентов на должность главы района. Окончательные решения были приняты сегодня на заседаниях советов районных депутатов.

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